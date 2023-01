PS5 : Stocks, nouveautés, conseils,... on vous dit tout ce qu’il y a savoir sur la pépite de Sony en ce début d’année !

Pourquoi tout le monde s’arrache la PlayStation 5 de Sony ?

La PlayStation 5 est la dernière console de jeux de Sony, lancée en fin d'année 2020. Elle offre des performances incroyables grâce à sa puissance de traitement accrue et à ses nouvelles fonctionnalités, comme la technologie de stockage SSD et le support pour la réalité virtuelle. Grâce à son processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs et à sa carte graphique AMD RDNA 2, la vitesse de traitement de la PS5 est deux fois plus élevée que celle de la PS4. En d’autres termes, cela se traduit par des jeux plus fluides et plus réactifs, avec des temps de chargement considérablement réduits. Avec la PS5 vous avez également la possibilité de profiter d'une expérience de jeu plus immersive avec des graphismes plus détaillés et des effets visuels plus réalistes. Et pour cause, la PlayStation 5 a été pensée pour vous faire vivre une expérience de jeu plus immersive grâce à la réalité virtuelle. Grâce à sa compatibilité avec les jeux PS4, vous pourrez continuer à jouer à vos jeux préférés sur la nouvelle console.

