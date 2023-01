Soldes d’hiver : la machine à café Krups Vertuo Next est à son meilleur prix avec Vanden Borre ! (70 euros d’économies)

Krups Vertuo Next : un café parfait de qualité Nespresso

Vous souhaitez acheter une machine à café sans savoir vers quel modèle vous orienter ? Un conseil, dites adieu à la cafetière à filtre pour passer à la cafetière en dosettes. Les amateurs de café ne le regretteront pas ! La machine à café Krups Vertuo Next est parfaite pour vous préparer un excellent café tout au long de la journée. Très facile à utiliser, une simple pression suffit pour faire couler un délicieux café. Espresso, double expresso, gran lungo, mug ou alto : vous avez le choix ! La machine à café Vertuo Next propose 5 tailles de café, de 40ml à 414ml. Exclusivité Nespresso, la machine à café Vertuo Next est dotée d’un système d’extraction unique : la centrifusion. Chaque capsule est doté d’un code-barre reconnu par la machine. Elle peut alors sélectionner la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation et la longueur de tasse pour vous délivrer un café parfait en toutes circonstances.

Vanden Borre fait chuter le prix de la machine à café Krups Vertuo Next

Avec la machine à café Krups Vertuo Next, vous dégustez un café aux arômes intenses, dans le respect de l’environnement. Toutes les capsules Nespresso Vertuo sont conçues en aluminium recyclable. Il permet de préserver le goût et la qualité du café, mais aussi d’être recyclé par Nespresso. Vendue habituellement au prix de 149,95 €, Vanden Borre propose actuellement la machine à café Krups Vertuo Next à 79 €. Cela vous permet d’économiser 70 €. En plus, pour tout achat d’une machine à café Krups Vertuo Next et de 50 capsules Vertuo, Nespresso vous offre 100 capsules Vertuo de votre choix. De quoi déguster de bons cafés pendant quelques semaines.