Exceptionnel : le prix du frigo encastrable Siemens est en chute libre chez cet e-commerçant !

Quelles sont les caractéristiques du frigo encastrable Siemens ?

Vous êtes à la recherche du frigo encastrable parfait pour votre cuisine ? Avec sa très grande contenance de 319 litres, le frigo encastrable Siemens est parfait pour les familles nombreuses. Il est équipé d’un éclairage LED encastré qui vous permet de trouver facilement les aliments que vous cherchez. Les clayettes sont en Safety Glass. Il s’agit d’un verre de sécurité très solide et facile à nettoyer. Avec le frigo encastrable Siemens, votre frigo sera toujours bien organisé et vos aliments conserveront longtemps leur fraîcheur. Les fruits et légumes garderont leurs qualités nutritionnelles plus longtemps également grâce aux deux compartiments Fresh Box. Le frigo encastrable Siemens est doté de la technologie Fresh Sense. Des capteurs permettent de garder une température constante à l’intérieur du frigo. Vous revenez du supermarché ? La touche Super Réfrigération permet alors d’abaisser la température du frigo pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les denrées alimentaires que vous venez de ranger. Côté consommation énergétique, le frigo encastrable Siemens consomme annuellement 144 kWh/an, ce qui revient à 82,08 € d’électricité.

Où trouver le frigo encastrable Siemens au meilleur prix ?

Le frigo encastrable Siemens s’adapte aux niches mesurant 177,5 cm de hauteur, 56 cm de longueur et 55 cm de profondeur. Pendant les soldes d’hiver, Vanden Borre le propose à 799 € au lieu de 1089 €. Cela vous permet de réaliser une belle économie de 290 €. Commandez-le dès aujourd’hui ! Avec Vanden Borre, vous serez livrés gratuitement dès demain.