Vente Flash : profitez de 15% de remise sur la télévision connectée Samsung QLED UHD 43 pouces avec Amazon

Samsung QLED UHD 43 pouces : une télévision intelligente et connectée

Si vous êtes à la recherche d’une télévision connectée avec un très bon rapport qualité-prix, vous l’avez trouvé avec la télévision Samsung QLED UHD. Avec son écran QLED Ultra Haute Définition de 43 pouces, elle est parfaite pour regarder vos films et séries préférés en qualité 4K. Grâce à son processeur QLED avec IA, Samsung transforme et améliore la qualité du son et de l’image qu’elle que soit la source. Les couleurs des images sont alors parfaites, quelle que soit la luminosité de la pièce dans laquelle vous regardez la télévision. Quantum HDR10+ fait ressortir tous les détails et le contraste des images avec des teintes naturelles et réalistes pour vous offrir un visionnage d’une qualité exceptionnelle. Avec cette smart TV, vous avez accès très rapidement et facilement à toutes vos applications préférées : Netflix, Amazon Prime…Le Multi View vous offre même la possibilité de diviser l’écran en plusieurs fenêtres pour profiter de plusieurs contenus en même temps. Pratique, vous pouvez partager en toute simplicité les photos et vidéos de votre smartphone grâce au Bluetooth.

Amazon fait chuter le prix de la télévision Samsung QLED UHD 43 Pouces

Avec son écran plat et son design très fin et élégant de seulement 2,6 cm de profondeur, la télévision Samsung QLED UHD 43 pouces s’intégrera parfaitement et en toute discrétion dans votre intérieur. Vous êtes séduit par toutes ses fonctionnalités ? Profitez-en pour l’acheter avec Amazon. Le géant du e-commerce la propose actuellement à 549 € au lieu de 649 €, soit 15% de remise. Avec Amazon, la livraison est gratuite. Vous avez même la possibilité de la payer en plusieurs fois.