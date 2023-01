Double bon plan Nike : profitez de promotions sur plus de 2600 produits et de 25% de remise supplémentaire pour l’achat de 2 produits ou plus

Promotions Nike : jusqu’à 40% de remise sur plus de 2600 produits

Nike est la marque sportwear numéro un dans le monde. La qualité de ses vêtements, de ses baskets et de ses accessoires n’est plus à faire. La marque au swoosh promeut un mode de vie sportif, accessible à tous. Toute l’année, le e-shop de Nike propose de nombreuses références hommes, femmes et enfants à prix réduits dans son onglet promotion. En ce moment, plus de 2600 produits sont concernés par ces promotions pouvant aller jusqu’à -40% de remise. Nike va encore plus loin. La marque offre 25% de réduction supplémentaire à ses membres pour l’achat de 2 produits ou plus. L’offre est à durée limitée, vous avez jusqu’au 9 février pour en profiter avec le code promo SPRING23.

Devenez membre Nike et profitez de -25% de remise dès l’achat de 2 articles

Bon plan, cette offre exclusive proposée par Nike est valable sur l’ensemble du e-shop Nike. C’est l’occasion de renouveler votre garde-robe sportswear à petit prix ou de craquer pour la paire de basket qui vous fait de l’œil depuis longtemps. Pour devenir membre, c’est très facile et gratuit. Il suffit de vous inscrire sur le site de Nike. En plus de profiter de promotions exclusives, devenir membre vous permet de bénéficier de la livraison gratuite. Les étudiants membre bénéficient également de 10% de remise supplémentaire toute l’année. N’hésitez plus et craquez pour les dernières nouveautés Nike. Vous avez jusqu’au 9 février pour en profiter avec le code promo SPRING23.