Bénéficiez de remises allant jusqu’à -70% sur de nombreux parfums, soins et maquillages avec Ici Paris XL

Ici Paris XL : jusqu’à 70% de remise sur de nombreux produits

Profitez des soldes pour vous prendre soin de vous à petit prix. Le parfumeur et spécialiste des produits cosmétiques Ici Paris XL vous fait bénéficier de remises allant jusqu’à -70% sur de nombreux produits. C’est l’occasion de refaire le plein de parfums, de soins pour la peau et pour les cheveux, de maquillages ou encore de produits solaires. Côté parfum, Ici Paris XL propose une sélection des meilleurs senteurs d’Yves Saint Laurent, Azzaro, Zadig & Voltaire, Armani, Jean-Paul Gaultier ou encore Marc Jacobs. Côté soin, vous retrouverez toutes les plus grandes marques de cosmétiques comme Esthée Lauder, Clinique, Origins, It Cosmetics, Shiseido ou encore Lancaster. Les plus belles marques de maquillage sont également concernées par les remises exceptionnelles de Ici Paris XL : Lancôme, Benefits, Clarins, MAC et bien d’autres.

Soldes d’hiver Ici Paris XL : notre sélection

Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux produits en promotions sur le site du e-commerçant Ici Paris XL, comme par exemple l’eau de toilette homme Chrome Pure d’Azzaro. Le flacon de 100 ml est à 57,05 € au lieu de 81,50 €. Vous trouverez également l’eau de toilette mixte This is Us de Zadig & Voltaire à 30,25 € au lieu de 60,50 €. Côté skincare, le coffret soin du visage Stay Young Start Now d’Esthée Lauder est à 31,15 € au lieu de 44,50 €. Vous trouverez aussi le sérum visage Mega-Mushroom Skin Relief & Resilience d’Origins à 42,63 € au lieu de 60,90 €. Les promotions sur le maquillage ne sont pas en reste. Le rouge à lèvre Intimatte de Lancôme est à 23,45 € au lieu de 33,50 €. Le kit Hoola Bronzer de Benefits est quant à lui à 40,95 € au lieu 58,50 €. N’attendez pas la fin des soldes d’hiver pour faire votre shopping beauté !