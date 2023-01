Le prix du Google Pixel 6a 128 GB passe sous la barre de 350 € avec Amazon

Google Pixel 6a : la performance Google à petit prix

Vous en avez marre de payer votre smartphone très cher ? Passez au smartphone 100% Google. Le Google Pixel 6a est puissant et performant, et propose un très bon rapport qualité-prix. Grâce à son processeur Google Tensor et à sa puce titan M2, conçue sur mesure par Google, le Google Pixel 6a vous offres des performances haut de gamme. En plus, il est compatible 5G. Avec lui, toutes vos applications se lancent avec fluidité, les images se chargent rapidement et la navigation internet est ultra rapide. Son écran OLED Full HD de 6,1 pouces est parfait pour surfer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos en streaming ou créer des contenus. Laissez exprimer toute votre créativité et immortalisez tous vos souvenirs grâce à son appareil photo intelligent grand angle de 12,2 mégapixels à l’arrière et de 8 mégapixels à l’avant. Avec le Google Pixel 6a, vos portraits sont d’une netteté incroyable grâce à la fonction anti-flou. Avec Real Tone, les couleurs de peau sont sublimées de manière authentique. Enfin, vos photos sont exceptionnelles de jour comme de nuit grâce au mode nuit. La vidéo n’est pas en reste ! Le Google Pixel 6a enregistre toutes vos vidéos en qualité 4K.

Amazon fait chuter le prix du Google Pixel 6a 128 Go

Avec ses nombreuses performances et son petit prix, le Google Pixel 6a est parfait. En plus, il est très résistant aux coups, à la poussière et à l’eau grâce à son écran conçu en verre Corning Gorilla Glass 3. Le Google Pixel 6a ne vous lâchera jamais grâce à sa batterie adaptative de 4410 mAh. Elle vous offre jusqu’à 72h d’autonomie en mode ultra économiseur de batterie. Grâce à la recharge rapide, en seulement quelques minutes vous obtenez plusieurs heures de batterie. Vous êtes décidé à passer au smartphone 100% Google ? Profitez de l’offre d’Amazon. Le géant du e-commerce propose le Google Pixel 6a 128 GB à 334,89 € au lieu de 459 €, soit 27% de remise. En plus avec Amazon, vous pouvez le payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 83,72 €. Profitez-en vite !