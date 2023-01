Soldes : la trottinette électrique Segway KickScooter passe sous la barre des 380 euros avec Vanden Borre !

Déplacez-vous en toute liberté avec la Segway KickScooter F25E II

Nouveau design et nouvelle expérience de conduite, la trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II va vous faire découvrir les joies de vous déplacer rapidement et sans contraintes. Avec sa puissance de 250 W, la trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II dispose d’une autonomie de 25 km et d’une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est parfaite pour vos déplacements en ville. La trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II propose 4 modes de conduite : éco, standard, sport et marche pour vous adapter à tous vos besoins et à toute vos envies. Grâce à ses pneus de 10 pouces avec chambre à air, conçus pour absorber les impacts, vous pouvez circuler confortablement et en toute sécurité sur tous les terrains : macadam, herbes, terre ou encore graviers. La trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II peut même grimper des montées jusqu’à 10%. Côté sécurité, la trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II est équipée d’un feu avant LED de 2,1W, d’un feu de freinage et d’un feu arrière intégré. Son système à deux freins, électronique à l’avant et à disque à l’arrière est très efficace. La trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II est également dotée de réflecteurs E-Mark avant, latéraux et arrières.

Le prix de la trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II chute pendant les soldes d’hiver

Vous êtes décidés à changer de moyen de transport ? Avec son temps de charge rapide de 5h, son poids léger de 15,3 kg et son pliage compact, la trottinette électrique Segway Kickscooter F25E vous accompagnera dans tous vos déplacements. Grâce à l’application Segway Ninebot pour iOs et Android via Bluetooth, vous pouvez même vérifier votre vitesse de conduite ou l’état de la batterie. De quoi vous déplacer en toute sérénité, sans oublier de porter un casque ! Profitez des soldes pour l’acheter. Vanden Borre la propose à 379 € au lieu de 459 €. Cela vous permet d’économiser 80 €. En plus, vous avez la possibilité de payer la trottinette électrique Segway Kickscooter F25E II en écochèques (uniquement en magasin). Vous hésitez à sauter le pas ? Découvrez dans cet article 5 raisons de vous mettre à la trottinette électrique.