Profitez des soldes pour changer de matelas et vivez des nuits comme à l’hôtel avec Emma (-55% de réduction)

Prenez soin de votre sommeil avec Emma Matelas

Votre matelas n’est pas éternel. Sa durée de vie est limitée et dépend de sa qualité. Un matelas haut de gamme du type matelas à mémoire de forme, en latex ou à ressorts ensachés a une durée de vie de 10 ans. Un matelas en mousse viscoélastique ou en polyuréthane a une durée de vie de 6 à 8 ans. Un matelas en polyester, quant à lui, a une durée de vie de 3 ans. Dans tous les cas, si votre matelas montre des signes d’usures, changez le rapidement. Un mauvais matelas peut occasionner des problème de dos, un sommeil moins réparateur mais aussi des allergies. Quels sont les signes qui doivent vous alerter ? Vous souffrez de maux de dos au réveil, votre matelas est taché, notamment par de petits points noirs, signes de moisissures. Un matelas déformé ou trop mou est également à renouveler car il ne vous offre plus aucun soutien. Il est préférable de changer son matelas pour un matelas haut de gamme. Plus cher à l’achat, il durera néanmoins plus longtemps, prendra soin de votre dos et de votre sommeil. Profitez des soldes pour l’acheter à moindre coût ! Pendant les soldes d’hiver, la marque de matelas haut de gamme Emma propose 55 % de remise sur son matelas hybride, le matelas à ressorts ensachés le plus primé d’Europe.

Bénéficiez de -55 % de remise sur le matelas hybride Emma Matelas

Vous êtes décidés à changer de matelas ? Misez sur la qualité du matelas hybride Emma Matelas. Il a été récompensé par l’UFC Que choisir en France, par Consumentenbond aux Pays-Bas, par Which ? au Royaume-Uni. Il a été également été élu produit de l’année en Italie. Ce n’est pas sans raisons ! Sa technologie triple mousse prend soin de votre dos et de votre sommeil pour passer des nuits comme à l’hôtel. En ce moment, Emma propose le matelas hybride 1 personne 90x200cm est à 386 € au lieu de 858 €. Le matelas hybride 2 personnes 160x200cm est à 737 € au lieu de 1638 €. Emma propose de nombreuses autres tailles, pour s’adapter à vos besoins. N’hésitez plus ! Vous avez 100 nuits pour le tester et être satisfait ou remboursé.