Soldes Coolblue : 150€ de réduction sur l’aspirateur connecté iRobot Roomba i7+ !

iRobot Roomba i7+ : un aspirateur robot de qualité pour une maison impeccable !

L'aspirateur robot iRobot Roomba i7+ est un appareil de nettoyage haut de gamme conçu pour vous faciliter la vie. Il est équipé de nombreuses fonctionnalités innovantes qui le rendent particulièrement efficace pour nettoyer tous les types de sols. En effet, le Roomba i7+ est équipé d'un système de navigation avancé qui lui permet de cartographier votre maison et de se déplacer de manière efficace pour couvrir toutes les zones de votre intérieur. Il est également équipé d'un système de nettoyage en 10 étapes qui garantit un nettoyage complet et en profondeur. Il est capable de détecter les débris et les salissures plus petites et de les aspirer grâce à sa puissance d'aspiration élevée. Cet aspirateur robot embarque un système de vidage automatique qui permet de vider automatiquement le bac à poussière lorsqu'il est plein. Cela signifie que vous n'avez plus à vous soucier de vider régulièrement le bac à poussière et que vous pouvez laisser l'aspirateur robot travailler pendant que vous faites autre chose. Utilisez sa fonction de programmation pour planifier des cycles de nettoyage à des moments précis de la journée pour gérer le ménage lorsque vous le désirez. Compatible avec l'application iRobot HOME, l’aspirateur robot peut être contrôlé à distance via votre smartphone ou votre tablette.

→ Découvrez quel aspirateur robot est fait pour en découvrant notre guide d’achat