Double bon plan : économisez 150 € sur la smart TV LG et bénéficiez de 3 mois d’Apple TV+ gratuits avec Cooblue

Profitez de vos séries et films préférés avec la télévision LG 50UQ80006LB

Ce dimanche, nous vous présentions une télévision connectée Samsung en promotion sur Amazon. Si vous êtes plutôt à la recherche d’une smart télévision LG proposant un bon rapport qualité-prix, la télévision LG 50UQ80006LB est faite pour vous. Avec son écran LED de 50 pouces (127 cm), la télévision LG 50UQ80006LB vous offre des images en résolution 4K UHD pour profiter des moindres détails et ne rater aucune action lorsque vous visionnez vos films et séries préférés. Grâce à sa capacité HDR (High Dynamic Range), les images produites par la télévision LG 50UQ80006LB sont contrastées et riches en couleurs. Son intensité de couleurs est de 8bit, soit 17 millions de couleurs, de quoi vous offrir une large palette de nuances. Côté son, la télévision LG 50UQ80006LB est dotée de 2 haut-parleurs de 20W. Il est possible d’y ajouter une barre de son pour obtenir un son encore plus riche et clair. La télévision LG 50UQ80006LB fonctionne sous le système d’exploitation WebOS. Il vous permet de bénéficier du meilleur de la télévision en direct ainsi que d’applications telles que Netflix, YouTube ou encore Spotify. Pratique, vous pouvez la connecter à votre téléphone via le BlueTooth ou la WIFI, ou encore visionner le contenu de votre smartphone via AirPlay.

Coolblue fait chuter le prix de la télévision LG 50UQ80006LB

Avec son design fin et élégant et ses 2,3 cm de profondeur, la télévision LG 50UQ80006LB trouvera facilement sa place dans votre intérieur, sur un meuble TV ou directement accrochée au mur comme un cadre. Smart TV d’un très bon rapport qualité/prix, elle a reçu la note de 8,4/10 sur 57 avis recueillis par Coolblue. Pendant les soldes d’hiver, Coolblue la propose à 499 € au lieu de 649 €, soit 150 € de remise. En plus, pour tout achat de la télévision LG 50UQ80006LB, Cooblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ gratuits d’une valeur de 20,97 € et 2 ans de garantie. Profitez-en vite !