Samsung : le Galaxy S21 passe sous la barre des 550 € avec Krëfel !

Samsung Galaxy S21 : un bijou de technologie

Vous êtes décidé à renouveler votre smartphone pour un Samsung ? Vous hésitez entre le Samsung Galaxy S22 Ultra et le Samsung Galaxy S21 ? Si vous souhaitez investir dans un smartphone au très bon rapport qualité-prix, optez sans hésiter pour le Samsung Galaxy S21. Beaucoup moins cher que le Galaxy S22, il a pourtant tout d’un grand. Le Samsung Galaxy S21 est doté d’un processeur 5nm. C’est la puce la plus puissante jamais utilisée pour un smartphone. Couplée à une mémoire de stockage de 8 Go, le Samsung Galaxy S21 est fluide et rapide. Les applications se lancent rapidement et consomment jusqu’à 20% d’énergie en moins, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Le Samsung Galaxy S21 est compatible avec la 5G. Il est également doté d’un écran Dynamic Amoled x2 Full HD d’une résolution de 1080x2400 pixels et d’une luminosité de 1300 nits. Vous aimez prendre des photos ou réaliser des vlogs ? Le Samsung Galaxy S21 est parfait pour vous. C’est l’allié des créateurs de contenus grâce à son triple appareil photo arrière doté d’une caméra de 12 mégapixels avec un objectif ultra wide, d’une caméra de 12 mégapixels avec un objectif wide et d’une caméra de 63 mégapixels avec un objectif télé. Sa caméra selfie de 10 mégapixels vous permettra, quant à elle, de vous prendre sous votre meilleur jour ! La vidéo n’est pas en reste puisque le Samsung Galaxy S21 filme en qualité vidéo 8K ultra HD, comme au cinéma. Enfin, il est doté de 2 haut-parleurs vous offrant un son Dolby Atmos.

Le prix du Samsung Galaxy S21 128 GB chute pendant les soldes d’hiver

Avec sa batterie lithium de 4000 mAh, le Samsung Galaxy S21 ne vous lâchera jamais. Il vous offre jusqu’à 24 heures d’autonomie. Besoin de le recharger ? Grâce à sa charge rapide via son port USB-C, vous êtes reparti pour des heures d’autonomie en très peu de temps. Vous êtes conquis par la Samsung Galaxy S21 128 GB ? Profitez des soldes d’hiver. Krëfel le propose actuellement à 549 € au lieu de 749,95 €, soit 27% de remise. Dépêchez-vous, l’offre est valable jusqu’au 31 janvier.