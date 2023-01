Stocks PS5 : 2 précieux conseils pour vous procurer la console au meilleur prix !

2023 devrait signer l’année du changement pour la PS5 ! Commercialisée avec succès depuis bientôt 3 ans, la célèbre console de Sony est très souvent en rupture de stock, au grand désespoir des gameurs qui souhaitent se la procurer. Les raisons ? Tout d’abord la PS5 est très performante . C’est la console la plus immersive du marché . Il est vrai qu’elle offre une expérience de jeu exceptionnelle grâce à ses graphismes d’un réalisme impressionnant, à son son totalement immersif , et à l’ expérience physique hyper réaliste que propose les manettes DualSense . Fatalement, les joueurs se sont arrachés la PS5 dès sa sortie en 2020, année de la pandémie. Sony a subi de plein fouet les conséquences de la crise de la COVID avec un ralentissement de ses chaines de production, mais aussi la difficulté à trouver certains composants indispensables à la production de la PS5. 2023 devrait néanmoins être l’année du changement pour Sony qui a annoncé il y a quelques mois la mise en production de 30,5 millions de consoles . Elles vont commencer à arriver sur le marché dès avril 2023. En plus, tout laisse à penser qu’une nouvelle console Sony devrait voir le jour cette année . Si cette information se confirme, cela mettrait fin aux ruptures de stock de manière durable.

2) Deuxième conseil, plutôt que d’acheter la console seule, misez sur les packs jeu + PS5. La PS5 est plus facilement disponible en pack que seule. En plus, les packs sont très souvent avantageux côté prix. Par exemple, en ce moment MediaMarkt propose la PS5 et son pack de démarrage, un abonnement à PS Plus 12 mois et les jeux « God of War : Ragnarok » et « Saints Row Day One » à 749,96 €. C’est un très bon plan !