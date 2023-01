Exceptionnel : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB passe sous la barre des 200 € avec Krëfel (profitez vite de ce prix imbattable)

Goûtez à la performance du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le temps où il fallait payer des sommes folles pour avoir un smartphone performant est révolu ! Le fabricant chinois Xiaomi a révolutionné le marché avec sa gamme de smartphones puissants, designs et d’un excellent rapport qualité-prix. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro n’a en effet rien à envier à ses concurrents. Doté d’un écran Amoled Full HD de 6,7 pouces et de capteurs de lumière 360°, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro vous offre un confort de lecture optimal de jour comme de nuit. Il fera le bonheur des créateurs de contenus avec son appareil-photo doté de 4 caméras. Elles vous font bénéficier d’un système d’imagerie de pointe. Très puissant, vous passez facilement d’une application à une autre en toute simplicité. L’écran du Xiaomi Redmi Note 10 Pro se rafraichit 120 fois par seconde, pour regarder vos films et séries préférés ou jouer aux jeux vidéo en toute fluidité. Grâce à sa batterie de 5020 mAh, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro vous accompagnera jusqu’au bout de la nuit. Son autonomie est de 2 jours en utilisation normale.

Krëfel propose le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à un prix imbattable

Vous êtes séduits par les performances du Xiaomi Redmi Note 10 Pro ? Son design, avec son dos en verre incurvé, va finir de vous convaincre. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est le smartphone qui allie puissance et esthétique, à un très bon rapport qualité-prix. Habituellement vendu 230 €, Krëfel propose le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB à seulement 199 €. Vous souhaitez aller encore plus loin dans les économies ? En plus d’acheter le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, évitez de dépenser trop cher pour un forfait mobile. Faites plutôt le choix d’un forfait qui correspond à vos besoins comme nous vous l’expliquions dans cet article, parce qu’on peut être super connectés sans trop dépenser !