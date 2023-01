Incroyable : le prix de la machine à café Nespresso Vertuo Next passe sous la barre des 70 € avec Vanden Borre

Savourez un bon café avec la Nespresso Vertuo Next de Krups

Les amateurs de café vont être conquis par la machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups. Elle est idéale pour déguster et savourer un café parfait à tout moment de la journée. La machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups propose de nombreuses recettes pour répondre à toutes vos envies : espresso, double expresso, gran lungo, mug ou alto. Que vous aimiez le café bien serré ou allongé, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 5 tailles de café proposées, de 40 ml à 414 ml. Exclusivité Nespresso, la machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups est dotée d’un système d’extraction unique : la centrifusion. Grâce au code-barre indiqué sur chaque capsule, elle sélectionne automatiquement la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation et la longueur de tasse idéale. A chaque tasse, vous savourez alors une crema onctueuse et de délicieux arômes de café. Pour ne rien gâcher, la machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups est très facile à utiliser. Une simple pression suffit pour vous délivrer un café aux arômes intenses.

