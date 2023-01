Soldes Dyson : cette promotion sur l’aspirateur balai V15 Detect Absolute le rend enfin plus accessible

Le ménage devient un plaisir avec le Dyson V15 Detect Absolute

Dites adieu à l’aspirateur traineau bien trop lourd ! A la place, passez à l’aspirateur balai. Pratique, performant et maniable, il a tout pour plaire, surtout si vous vous orientez vers la marque Dyson, reconnue pour son expertise. Avec l’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute, vous allez prendre plaisir à faire le ménage du sol au plafond, en passant par les murs. Sans fil et très léger avec son poids de 3,1 kg, vous le transportez dans toute la maison d’une main. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute possède une grande puissance d’aspiration. Il est également équipé d’une brosse auto démêlante dotée d’un faisceau lumineux. Sols durs, parquets, tapis à poils longs ou à poils ras, grâce à elle, vous pourrez dire adieu définitivement à la poussière, ainsi qu’aux poils d’animaux et aux cheveux. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute aspire avec efficacité et vous le prouve. Grâce à ses capteurs piézoélectriques, vous pouvez évaluer le type de poussières aspirées. Elles sont indiquées sur son écran LCD. L’écran LCD vous indique également le niveau de la batterie, le mode d’aspiration choisi ou si un objet obstrue l’aspirateur. Champion de l’autonomie, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute vous offre 60 minutes d’aspiration continue, quel que soit le mode sélectionné. Pour ne rien gâcher, il est très hygiénique grâce à son grand bac de collecte de 0,76 litres, très facile à vider d’une seule main.

Profitez des soldes d’hiver pour acheter le Dyson V15 Detect Absolute au meilleur prix

La période des soldes est le moment idéal pour renouveler son équipement électroménager. C’est l’occasion d’acheter des produits hauts de gamme au meilleur prix. C’est le cas de l’aspirateur balai V15 Detect Absolute, petit dernier de Dyson. Coolblue le propose actuellement à 649 € au lieu de 749 €, soit 100 € de remise immédiate. Profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard !