Ce pack PS5 vendu sur Coolblue est un vrai bon plan pour se procurer la console au meilleur prix ! Faites vite, les stocks s’épuisent

Pack PS5 + God of War Ragnarök : une offre à saisir de toute urgence

Avis aux amateurs de jeux vidéo, la célèbre console de Sony est disponible au format pack incluant le jeu God of War Ragnarök. C’est une offre à saisir de toute urgence, tant la PS5 est convoitée ! La PS5 est vraiment LA console dernière génération à avoir. Elle est d’une rapidité et d’une fluidité à couper le souffle. Elle fait toute la différence par rapport à ses prédécesseurs. Avec elle, le chargement des jeux se fait en un temps record. Son atout majeur ? Elle fait vivre aux joueurs une expérience de jeu immersive incomparable. Elle permet aux joueurs d’entrer à pieds joints dans l’univers de leur jeu vidéo grâce à un son haute définition, et surtout grâce à des images aux graphismes inégalés en qualité 4K. Les manettes DualSense viennent compléter l’expérience. Elles permettent de ressentir toutes les actions de jeu comme bander un arc ou encore écraser les freins d’une voiture. C’est vraiment l’accessoire indispensable pour profiter pleinement de la PS5.

Pour obtenir la PS5, achetez-la en pack

C’est le conseil du moment pour obtenir la PS5 : l’acheter en pack. La PS5 est effectivement plus souvent disponible dans ce format. En plus, le prix des packs PS5 + jeu est très souvent beaucoup plus avantageux. Le prix public de la PS5 est variable d’un e-commerçant à l’autre. On peut la trouver sur le marché entre 600 € et 700 €, voire parfois plus. Quant au jeu, le prix moyen est d’environ 70 €. En ce moment, Coolblue propose le pack PS5 + le jeu God of War Ragnarök à seulement 619,99 € ! C’est une offre exceptionnelle à saisir de toute urgence. En plus, pour tout achat du pack PS5 + God of War Ragnarök, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ gratuits d’une valeur de 20,97 €. De quoi vous laissez tenter sans tarder !