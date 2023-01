iRobot Roomba i7158 : retrouvez l’aspirateur robot connecté 100€ moins cher chez cet e-commerçant

iRobot Roomba i7158 : un aspirateur robot 100% autonome pour une maison impeccable sans effort !

L'iRobot Roomba i7158 est un aspirateur connecté haut de gamme conçu pour vous offrir une performance de nettoyage hors du commun. Très simple à utiliser, vous n’aurez même pas besoin de bouger le petit doigt pour le mettre en route. En effet, il vous suffit de configurer le Roomba i7158 via l’application mobile dédiée iRobot. Vous pourrez ainsi planifier des nettoyages, suivre l'état de votre aspirateur et recevoir des notifications en temps réel, pratique pour gérer l’aspirateur même lorsque vous n’êtes pas à domicile. De plus, l’aspirateur connectée est également compatible avec les assistants vocaux tels que Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui vous permet de contrôler l'aspirateur à distance avec votre voix. Il est doté de la technologie de navigation basée sur l’auto-apprentissage qui lui permet de naviguer efficacement dans votre maison et de nettoyer les zones les plus difficiles à atteindre. Il est également équipé de la technologie Imprint Smart Mapping qui permet à l'aspirateur de créer des cartes de votre intérieur et de planifier des nettoyages automatiques en fonction de vos besoins. Ce robot aspirateur est équipé d'une brosse multi-surfaces qui permet de retirer facilement les poils d'animaux et les cheveux enroulés sur les tapis et les moquettes. Parce que certains préfèrent les aspirateurs balai, le Tineco Floor One S3 est en ce moment en promotion chez Amazon, foncez !

Soldes : 100€ d’économie sur l’aspirateur connecté iRobot Roomba i7158 chez Coolblue !

Profitez de l’aide d’un acolyte de ménage ultra-pratique en vous offrant l’aspirateur connecté iRobot Roomba. En ce moment, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle chez Coolblue, où l’iRobot Roomba i7158 est proposé à seulement 399€ au lieu de 499€, soit une remise immédiate de 100€. C'est l'occasion idéale de vous offrir un appareil de nettoyage haut de gamme, intelligent et connecté qui vous facilitera la vie. N'hésitez plus et saisissez cette occasion en achetant dès maintenant le iRobot Roomba i7158 chez Coolblue. Vous êtes plutôt aspirateur balai ? Optez pour le Tineco Floor One S3, en ce moment à prix cassé chez Amazon !