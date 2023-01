Achetez plus et payez moins cher avec les bons plans de la semaine chez Collect&Go Deals !

Faites le plein d’économies grâce à Collect&Go Deals !

Collect & Go Deals est un service de course en ligne belge qui vous permet de commander des produits alimentaires et d'autres articles de consommation en ligne et de les récupérer dans le magasin Colruyt ou Bio-Planet de votre choix. Pratique et rapide, ce service développé par le groupe Colruyt vous permet d’éviter les files d'attente en magasin. En plus de vous faciliter la tâche, Collect&Go a mis en place une rubrique “Deals” sur son site internet et son application mobile où vous pourrez retrouver de nombreuses offres spéciales et promotions exclusives. Parfait pour faire des économies supplémentaires sur vos achats, retrouvez chaque semaine de nouvelles marques affichant jusqu’à -70% de réduction immédiate. Pour profiter de ces offres, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site Collect&Go, espace “Deals” et cliquez sur “Décrochez le deals !” sur les promos qui vous intéressent. Seule pré-requis : vous devez être réactif car les offres ne sont valables que jusqu’à épuisement des stocks !

Découvrez les bons plans Collect&Go Deals de la semaine !

Chaque mercredi, Collect&Go vous propose de nouveaux deals sur son site internet. Alors que la semaine dernière nous vous présentions les deals sur les produits d’hygiène tels que les couches Pampers ou les gels douche, cette semaine retrouvez de nombreux produits ménagers et nourritures pour vos animaux de compagnies en promotion jusqu’à -70% :