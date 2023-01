Dernière démarque La Redoute : jusqu’à -60% de réduction sur de nombreux articles mode et maison, ne manquez pas votre chance !

Faites le plein de bonnes affaires avec La Redoute

Sur La Redoute, vous trouverez tout ce qu’il faut pour être à la pointe de la mode ou pour équiper votre maison. Que vous souhaitiez renouveler votre garde-robe ou celle de vos enfants, ou encore changer la décoration de votre intérieur, vous trouverez de nombreuses pépites chez ce leader du e-commerce. Pendant les soldes d’hiver, La Redoute Belgique propose des remises pouvant aller jusqu’à -60% sur de nombreux articles mode et maison. Autre bon plan déco, découvrez notre sélection de bons plans Maisons du Monde pour redécorer votre intérieur à petits prix. Le compte à rebours est lancé : il vous reste moins d’une semaine pour faire le plein de belles affaires.

Jusqu’à -60% de remise sur de nombreux articles

La Redoute Belgique tape fort avec sa dernière démarque. C’est l’occasion de vous relooker, et de relooker votre intérieur à des prix canons. Côté mode, vous trouverez par exemple le pull col montant gris La Redoute Collections, très tendance cet hiver à 26,99 € au lieu de 44,99 €, soit 40% de remise, ou encore le gilet col V Anne Weyburn. Un intemporel affiché à 17,99 € au lieu de 44,99 €, soit 60% de remise. La Redoute Belgique propose de nombreuses autres marques modes à petits prix comme Morgan, Only, Tommy Hilfiger ou encore Vero Moda. Du côté de la maison, faites-vous plaisir avec une nouvelle housse de couette, comme la housse de couette en coton terre de sienne 140x200cm à seulement 17,99 € au lieu de 44,99 €, soit 60% de remise. Vous trouverez aussi des pépites comme le miroir en rotin XXL Nogu, à 135,60 € au lieu de 339 €, soit une remise de 60%. Il est parfait pour créer un intérieur cosy. De nombreux autres articles vous attendent. Foncez vite sur le site de La Redoute Belgique. Et n’oubliez pas, il ne vous reste plus que 7 jours pour en profiter ! Les soldes d’hiver s’achèvent le 31 janvier.