Apple : profitez vite de ces AirPods 2ème Génération vendus moins de 80 € !

AirPods 2ème Génération : un petit prix pour des performances sonores incroyable

Vous êtes à la recherche d’un nouveau casque audio ou d’écouteurs sans fil parfait sans avoir un budget énorme ? Les AirPods 2ème Génération sont faits pour vous. Ils vous permettent de profiter de toute l’expertise d’Apple, à un prix intéressant. Ce sont les écouteurs qui ont le meilleur rapport qualité-prix d’Apple. Les AirPods 2ème Génération sont dotés de la puce d’écouteurs H1, conçue par Apple. Elle vous offre une connexion sans fil rapide et stable, et une qualité de son optimale. L’utilisation des AirPods 2ème Génération est intuitive. Une fois sur l’oreille, ils se connectent automatiquement pour vous faire profiter d’un son de qualité. Ils se mettent en pause dès que vous les retirez. Pratiques, avec ces écouteurs sans fil, plus besoin de sortir votre smartphone pour écouter vos messages ou passer vos appels téléphoniques. Dès que les AirPods 2ème Génération sont à votre oreille, Siri vous lit les messages et notifications reçues, sans jamais interrompre vos appels ou la musique que vous écoutez. Vous ne souhaitez pas être dérangés pendant votre écoute ? Il suffit d’aller dans vos réglages pour configurer vos paramètres de réception des notifications. Les AirPods 2ème Génération ne vous lâcheront jamais. Une charge complète vous permet de profiter de 5 heures d’écoute. Besoin d’une recharge intermédiaire ? Quinze minutes de charge dans leur boitier de charge sans fil vous offrent 3h d’écoute. Vous êtes plutôt casque audio ? Découvrez le casque Sony WH1000XM4 à son meilleur prix pour les soldes d’hiver sur Amazon.

Le prix des AirPods 2ème Génération passe sous la barre de 80 €

Vous êtes séduits par les AirPods 2ème Génération ? Vous allez être encore plus séduits par leur prix. Le e-commerçant Cdiscount les propose en version reconditionnée à seulement 79,90 €. Le prix public des AirPods 2ème Génération neufs est de 159 €. Cela vous permet donc d’économiser 50% par rapport au prix du neuf, pour des AirPods 2ème Génération en excellent état ! Cela vaut vraiment la peine de penser au reconditionné pour votre équipement high-tech, comme nous vous l’expliquions dans cet article. Si vous êtes intéressés, dépêchez-vous d’en profiter. Les quantités sont limitées.