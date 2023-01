J.LO et Josh Duhamel réunis dans Shotgun Wedding ! Découvrez comment regarder le nouveau film de Jason Moore en streaming

Rires, actions et émotions avec Shotgun Wedding

Entre rires, actions et émotions, la comédie d’action romantique Shotgun Wedding avec dans les rôles principaux Jennifer Lopez (Darcy) et Josh Duhamel (Tom) va vous faire passer un bon moment de détente. Le pitch ? Tom et Darcy ont décidé de se marier sur une île paradisiaque des Caraïbes. L’arrivée de leurs proches, notamment de la mère de Tom (incarnée par Jennifer Coolidge) et de l’ex de Darcy (incarné par Lenny Kravitz), vient remplir de doutes les futurs mariés. Au moment de la cérémonie, le mariage tourne littéralement au cauchemar. Les invités sont pris en otage par des pirates ! Tom et Darcy vont alors tenter de sauver leurs familles. Au cours de leurs incroyables aventures, ils vont alors se rappeler le sens de leur amour.

Comment regarder le film Shotgun Wedding?

La comédie d’action romantique Shotgun Wedding est disponible dès le 27 janvier en exclusivité sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. L’inscription à Amazon Prime Video se fait facilement en quelques clics. Elle vous permet de regarder de nombreux films et séries en streaming comme par exemple The Rings of Power, The Boys, The Handmaid’s Tale,... La souscription d’un abonnement Amazon Prime Video vous permet également de bénéficier de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en Belgique, pour tous vos achats effectués sur la plateforme Amazon. Profitez-en vite. Amazon vous offre 30 jours d’essai gratuit. L’abonnement à Amazon Prime Video vous coûtera ensuite 69,90 € par an. Bonne nouvelle pour les étudiants. Amazon leur donne la possibilité de tester Amazon Prime Video pendant 90 jours, puis de payer l’abonnement à moitié prix, seulement 34,05 € par an.