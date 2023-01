Bon Plan : 250€ d’économies sur l’ordinateur portable HP Chromebook avec Amazon, une occasion à ne pas rater avant la fin des soldes

HP Chromebook x360 14 : conjuguez l’expertise HP et l’expérience Google

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable performant et polyvalent ? Optez pour l’ordinateur portable HP Chromebook. Cet ordinateur portable se transforme au gré de vos besoins et de vos envies en PC ou en tablette grâce à son écran tactile et à son clavier AZERTY pivotant à 360°. L’ordinateur portable HP Chromebook est doté d’un processeur Intel Core i3 de 11ème génération et de 8 Go de RAM pour vous offrir des performances élevées, de la réactivité et de la fluidité que vous soyez en train de travailler, de jouer, ou encore de regarder un film en streaming. Son écran tactile Full HD de 14 pouces vous offre des images d’une qualité exceptionnelle avec sa résolution 1920x1080 pixels. Il est très résistant aux rayures grâce à son verre Corning Gorilla. Vous pourrez emmener avec vous l’ordinateur HP Chromebook partout sans soucis. Le HP Chromebook fonctionne sous le système d’exploitation Chrome OS. Très simple d’utilisation, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google pour retrouver en un instant tous vos fichiers. Rapide, il démarre en seulement quelques secondes. Pratique, les mises à jour se font automatiquement. Le HP Chromebook est même doté d’un antivirus intégré. Gros plus, avec Chrome OS, vous avez accès à des milliers d’applications disponibles sur le Google Play Store ou sur le Web, pour travailler ou vous divertir. Vous êtes plutôt Lenovo ? Profitez en ce moment de 80€ de réduction sur le modèle IP3 171TL6 avec Electro Dépôt.

Un ordinateur portable performant à moins de 500 € ? C’est possible avec le HP Chromebook

Polyvalent, performant et sécurisé, l’ordinateur portable HP Chromebook dispose de nombreux atouts. En plus, c’est un poids plume avec ses 1,6 kilos. Vous l’emmènerez partout avec vous, au travail, à l’université, en voyage…Il ne vous lâchera jamais avec son autonomie moyenne de 10 heures. Amazon le propose actuellement à 499 € au lieu de 749 €, soit une économie de 250 €. Profitez-en vite, Amazon vous offre la livraison.