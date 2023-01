Bénéficier de 32% de remise et prenez soin de votre santé avec la montre connectée Garmin Venu 2

Montre connectée Garmin Venu 2 : votre coach santé au quotidien

La montre connectée Garmin Venu 2 est l’alliée parfaite pour vous aider à garder un mode de vie actif et pour prendre soin de votre santé. Elle vous permet de suivre vos données santé au quotidien : score de sommeil, cardio poignet, niveaux de stress et d’énergie et saturation en oxygène. Elle assure même le suivi des cycles menstruels et de la grossesse. Véritable coach santé avec ses 25 sports intégrés, la montre connectée Garmin Venu 2 vous propose des entraînements personnalisés et un coaching gratuit. Course à pied, vélo, natation, marche, yoga, pilates, HIIT ou encore golf, vous prendrez plaisir à faire du sport et à mesurer vos performances. La montre connectée Garmin Venu 2 est bien plus qu’un coach santé. Elle dispose de nombreuses autres fonctions comme la possibilité de payer avec Garmin Pay, d’écouter de la musique avec Deezer, Spotify ou Amazon Music, ou encore de suivre vos appels et sms. Côté design, la montre connectée Garmin Venu 2 a tout pour plaire avec son écran AMOLED de 1,3 pouces et son bracelet interchangeable. Son écran est personnalisable. De nombreux modèles sont disponibles gratuitement sur le store Connect IQ. La montre connectée Garmin Venu 2 ne vous lâchera jamais. Elle dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 11 jours en mode montre connectée.

Amazon fait chuter le prix de la montre connectée Garmin Venu 2

La montre connectée Garmin Venu 2 est la montre GPS multisports qu’il vous faut pour prendre soin de votre santé au quotidien. Pratique, elle est compatible avec les smartphones sous iOS et Android. Vous avez manqué la dernière mise à jour iOS ? Découvrez les nouveautés proposées par Apple en cliquant ici. Amazon propose en ce moment la montre connectée Garmin Venu 2 équipée d’un boitier gris de 45mm et d’un bracelet noir à 272,24 € au lieu de 399,99 €, soit 32% de remise. C’est le moment de vous faire plaisir et de prendre soin de votre santé !