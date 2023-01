Un téléviseur connecté TCL LED à moins de 300€ ? Ne manquez pas ce bon plan Krëfel aux avis unanimes

Télévision LED TCL : un bijou de technologie

Vous souhaitez acheter une télévision ? La télévision LED de la marque TCL est un petit bijou de technologie à découvrir de toute urgence. Les avis sont unanimes sur la qualité de l’expérience télévisuelle qu’elle propose, ainsi que sur son excellent rapport qualité-prix. La télévision LED TCL est dotée d’un écran 4K Ultra HD de 43 pouces, d’une résolution de 3840x2160 pixels. Elle vous offre des images d’une qualité supérieure grâce à la dernière norme HDR et à sa fonction Dynamic Color Enhancement, développée exclusivement par TCL. Cette fonction optimise automatiquement la vivacité des couleurs pour vous offrir des contrastes subtils et des noirs profonds. Son processeur Qual Core à 4 cœurs a été conçu pour optimiser votre expérience de divertissement : les océans paraissent plus bleus, et les forêts tropicales plus luxuriantes. Sans oublier le son Dolby Atmos fournis par ses 2 haut-parleurs de 19W. La télévision LED TCL est une smart TV qui fonctionne sous le système d’exploitation Google TV. Elle vous permet d’utiliser toutes les capacités de Google, notamment la commande vocale pour trouver un film ou une série, écouter de la musique ou encore obtenir les résultats du dernier match de foot. Pratique, Google peut même vous suggérer des programmes ! Pour une expérience ultra immersive, découvrez cette barre de son JBL Bar 500 Pro en promotion sur MediaMarkt.

Où trouver la télévision LED TCL au meilleur prix ?

La télévision LED TCL 43 pouces a tout pour plaire, même son prix ! Jusqu’au 31 janvier, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager Krëfel la propose à 299 € au lieu de 399 €, soit 25% de remise. C’est un prix canon pour une télévision de cette qualité. L’offre est valable jusqu’au 31 janvier. Il ne vous reste que 3 jours pour en profiter.