Soldes : le robot de cuisine Chef XL Elite de la marque Kenwood voit son prix s’envoler avec une réduction de 36%

Robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood : quelles sont les caractéristiques ?

Avec les soldes d’hiver, les promotions sur les produits électroménagers sont nombreuses. Si vous souhaitez profiter d’un peu d’aide en cuisine, le robot Chef XL Elite de Kenwood s’affiche à prix mini sur Krëfel, grâce à une remise de 36%. Ce robot de cuisine vous aide dans la préparation de tous vos repas, de l’entrée au dessert. Facile à utiliser, le robot Kenwood vous permet de gagner du temps au quotidien. Il se dote d’un bol mélangeur d’une capacité de 6,7 litres, pour préparer des repas pour de nombreux convives. Les poignées et le couvercle anti-éclaboussures facilitent l’utilisation du robot Kenwood. Le robot Chef XL Elite permet de préparer des pâtes fraîches, des jus ou encore de la viande hachée. Au total plus de 20 accessoires sont disponibles en option, comme un hachoir à viande, une sorbetière ou encore un presse-agrumes. Noté 9,2 étoiles sur 10, ce robot Kenwood est notamment apprécié pour sa facilité d’utilisation et son rapport qualité prix.

Quel est le meilleur prix sur le robot Chef XL Elite Kenwood ?

D’ordinaire, le robot Kenwood Chef XL Elite est affiché à 549,45 euros. En cette période de soldes d’hiver, il bénéficie d’une remise de 36% et son prix chute à 349,95 euros. Le robot Chef XL Elite Kenwood est garanti durant 2 ans. Si vous le souhaitez et pour la somme de 60 euros, vous pouvez profiter d’une garantie totale de 5 ans. Le robot Kenwood est livré gratuitement. Si vous commandez avant 22h, il sera livré le lendemain.