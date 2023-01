Double bon plan Nespresso : -34% de remise sur la machine à café Nespresso VertuoPlus + 100 capsules offertes !

Machine à café Nespresso VertuoPlus Magimix : pour un café de qualité à la maison !

La machine à café Magimix Nespresso VertuoPlus 11399B est équipée de la technologie centrifusion qui permet de révéler toutes les saveurs des capsules Nespresso. De plus, cette technologie s’adapte à toutes vos envies et à tous vos moments de la journée pour vous offrir la taille de café dont vous avez besoin. En effet, il s’agit de la première machine à café qui permet de préparer un mug de café ou un espresso avec un résultat parfait. Avec ses 3 formats de capsules Vertuo, la Magimix est capable de vous offrir 5 tailles de café de l’Espresso (40ml) à l’Alto (414 ml) pour un café en solo ou à partager. Grâce à son système de chauffage rapide, vous pourrez préparer un café en moins de 15 secondes. Elle est facile à utiliser et à entretenir grâce à son système d'éjection automatique des capsules usagées. Elle est également équipée d'un réservoir d'eau de 1,2 L sur le côté pour vous servir un grand nombre de cafés (jusqu’à 13 tasses) sans avoir à le remplir fréquemment. Cette machine à café est élégante et compacte, elle se mariera parfaitement avec tous les styles de cuisine. Elle est également dotée d'un écran LED qui indique le niveau d'eau, le nombre de cafés restants avant de devoir remplir le réservoir d'eau et l'heure.

» A découvrir : Soldes : le robot de cuisine Chef XL Elite de la marque Kenwood voit son prix s’envoler avec une réduction de 36%