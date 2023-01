Journée européenne de la protection des données : comment les VPN vous gardent en sécurité en 2023

Quelles sont les bonnes pratiques pour protéger vos données ?

La journée européenne de la protection des données a lieu tous les 28 janvier depuis 2006. Elle émane d’une initiative du Conseil de l’Europe qui a voulu marquer l’importance de la protection des données à caractère personnel dans un monde qui va vite, et dans lequel on transmet au quotidien de nombreuses informations privées, sans même sans rendre compte. Le 28 janvier est l’occasion de rappeler au grand public l’importance de la protection des données personnelles, mais aussi les bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger. Trois fondamentaux vous permettent de protéger vos données personnelles : renforcer vos mots de passe et de les changer régulièrement, sauvegarder vos données sur un cloud et sur un disque dur externe, mettre à jour les systèmes d’exploitation de vos ordinateurs, smartphones, tablettes et autres objets connectés. Pour aller encore plus loin, naviguez sur le web avec un VPN. Le VPN, « Virtual Private Network », est un réseau privé virtuel. C’est un logiciel à télécharger sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou encore sur votre console de jeu. Il va vous permettre de naviguer sur la toile en toute confidentialité, et donc en toute sécurité.

Le VPN : un indispensable pour protéger ses données

Le VPN est un atout pour protéger vos données personnelles lorsque vous surfez sur le web. Son fonctionnement est très simple. Lors de la connexion à votre VPN, il crée un tunnel chiffré entre le fournisseur d’accès internet et le web. Il agit comme un filet de sécurité en masquant votre adresse IP, vos données, mais aussi votre historique de navigation, votre historique de recherche et vos cookies. Seuls votre ordinateur et le VPN peuvent alors déchiffrer ces données grâce à une clé sécurisée. Grâce au VPN, vous pouvez aller sur le net en toute sérénité, vos données personnelles ne fuiteront pas et vous serez protégé des hackers. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs VPN du marché à des prix canons :