Incroyable : économisez 200 € sur l’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot avec Vanden Borre !

Dites stop au ménage avec l’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot

Avec l’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot, vous pouvez mettre au placard les aspirateurs traineaux et les aspirateur-balai. Il va très rapidement devenir votre allié pour une maison toujours propre et sans poussière. Pratique, l’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot cartographie votre maison pour passer l’aspirateur avec efficacité. Grâce à ses capteurs de détection de sol, il suit des lignes droites de manière ciblée et ne rate aucun recoin. Intelligent, il apprend vos habitudes et vous propose des programmes personnalisés. Il peut, par exemple, vous proposer un nettoyage supplémentaire pendant les périodes de mues de vos animaux de compagnie. Avec ses 2 brosses anti-emmêlement, l’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot est redoutable avec les poils d’animaux, les petites poussières ou les gros débris. Grâce à ses 2 extracteurs en caoutchouc multi surfaces, il s’adapte à tous les sols durs et aux tapis à poils courts. L’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot est doté de la technologie Dirt Detect. Grâce à elle, il se concentre en priorité sur les zones les plus sales. Avec lui, vous gagnez du temps et votre maison reste propre et saine !

Vanden Borre fait chuter le prix de l’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot

L’aspirateur robot Roomba i1 d’iRobot va rapidement devenir votre atout pour une maison toujours impeccable sans effort. Vous pouvez le commander à distance depuis votre smartphone. Il fonctionne également avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant. Grâce sa batterie Lithium-Ion qui se recharge entre chacun de ses passages, il ne vous abandonnera jamais ! Profitez des soldes pour craquer pour ce bijou de technologie. Vanden Borre le propose pendant les soldes d’hiver au prix incroyable de 229 € au lieu de 429 €, soit 200 € d’économies. C’est un prix exceptionnellement bas pour un aspirateur robot de cette qualité. Il est encore temps de vous laisser tenter, les soldes d’hiver s’arrêtent déjà demain.