Nike : près de 2000 produits affichés à prix bradé sur l’e-shop de la marque, c’est le moment de se faire plaisir !

Nike : profitez de remises allant jusqu’à -40%

Vous êtes fans de la marque au swoosh ? Vous adorez le style et la tendance des vêtements sportwears ? Vous allez forcément craquer pour les promotions Nike. La marque de vêtements et d’accessoires de sports numéro 1 dans le monde propose régulièrement de très belles réductions pouvant allant jusqu’à -40% sur de nombreux articles hommes, femmes et enfants. En ce moment, plus de 2200 produits sont concernés par ces promotions. Baskets, survêtements, sweats, leggings, t-shirt…vous trouverez forcément la pièce qui vous convient ! Pour en profiter et faire du shopping à petits prix, cliquez vite sur l’onglet promotion du site Nike. Vous y trouverez par exemple les Nike Blazer Mid 77 à 65,97 € au lieu de 109,99 €, soit 40% de remise, ou encore le sweat à capuche mixte Nike sportswear Club Fleece à 35,97 € au lieu de 55,99 €, soit 40% de remise.

Encore plus de remises pour les membres Nike

Vous n’êtes pas encore membre Nike ? Lancez-vous ! C’est facile et gratuit. Il suffit de vous inscrire sur le site de Nike pour devenir membre. Devenir membre Nike, c’est faire partie d’une communauté de sportifs passionnés. Cela vous permet de partager vos exploits sportifs avec la communauté Nike, mais aussi d’accéder à des entrainements gratuits via les apps Nike Training et Nike Run Club. Pour chouchouter ses membres, Nike propose très régulièrement des promotions exclusives. Jusqu’au 9 février, les membres Nike bénéficient de 25% de remise dès 2 articles achetés sur une sélection avec le code SPRING23. Cliquez ici pour voir les 1148 produits concernés. Les membres Nike bénéficient également de la livraison et des retours gratuits pendant 30 jours. Qu’attendez-vous pour devenir membre Nike et vous équiper ?