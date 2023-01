Magnifica S Smart : la machine à café De’Longhi est affichée pour une durée limitée à un prix irrésistible sur Amazon !

De’Longhi Magnifica S Smart : une machine à expresso de qualité pour un café fraîchement moulu !

Vous ne pouvez plus vous contenter de café moulu vendu en magasin ? Les amateurs de café de qualité supérieure n’ont qu’à bien se tenir avec la superbe machine à expresso De’Longhi Magnifica S Smart. Bénéficiez d’un café fraîchement moulu à la maison grâce à son broyeur à grain de café intégré. En effet, la De'Longhi Magnifica S Smart est une machine expresso de haute qualité qui vous offre un café frais et savoureux à chaque tasse. L’expresso broyeur moud vos graines de café seulement au moment de la préparation, et seulement en quantité suffisante, pour obtenir un résultat parfait, tasse après tasse, pour une saveur et une fraîcheur optimales. Cette machine à café vous offre également un large choix de recettes. Profitez de 3 recettes café (expresso, café, long) en accès direct et réalisez toutes vos boissons lactées grâce à la buse valeur. Grâce à ces deux embouts, vous pourrez préparer 2 cafés en même temps pour partager votre pause café avec vos amis et famille. Cette machine expresso est également équipée de plusieurs fonctionnalités intelligentes pour vous offrir une expérience de café personnalisée. Vous pouvez ajuster la température, la quantité de café et la longueur de la tasse en fonction de vos préférences. Vous recherchez une machine à café avec moins d’options ? Ne manquez pas en ce moment la Nespresso Vertuo Plus de Magimix, actuellement en soldée à -34% chez Krëfel.

Vente Flash Amazon : -13% de remise immédiate sur la machine à café De’Longhi !

Profitez d’un café digne des meilleurs barista depuis chez vous avec la superbe machine à expresso De’Longhi Magnifica S Smart. Appréciez toutes les saveurs et les arômes d’un café fraîchement moulu tout comme une boisson lactée très aérienne. Avec une note de 4,4 sur 5 et plus de 3385 avis donnés, la réputation de cette machine à café de qualité n’est plus à prouver. Et le meilleur dans tout ça c’est qu’elle est disponible au prix inédit de 374€ au lieu de 429,99€, soit une remise immédiate de -13% chez Amazon. N'attendez plus pour acheter la machine à café De'Longhi Magnifica S Smart avec broyeur à grain à seulement 374€ pour profiter d'un café fraîchement moulu de qualité supérieure à un prix abordable.