PS5 : MediaMarkt surprend la toile avec ce pack PS5 ultra complet à prix canon ! (Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde)

Pack PS5 : les indispensables pour vivre une expérience de jeu totalement immersive

Vous êtes à la recherche d’une PlayStation 5 depuis longtemps, sans succès ? Cette console de jeu est tellement demandée que les gamers continuent de se l’arracher. Saisissez-vite le très bon plan de MediaMarkt pour profiter de la PS5 et de son expérience de jeu exceptionnelle. MediaMarkt ne propose pas la fameuse console de jeu de Sony seule. Son offre inclut l’ensemble des accessoires indispensables pour vous permettre d’être en totale immersion dans vos jeux-vidéos préférés. Console dernière génération de Sony, la PS5 est puissante et performante grâce à son processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs et à sa carte AMD RDNA 2. Elle permet à la console de gérer des graphismes de haute résolution en qualité 4K. Les images sont alors d’un contraste éclatant et les graphismes hyper réalistes. Sans parler de la technologie sonore Tempest 3D AudioTech du casque gamer sans fil PS5 Pulse 3D. Il vous plonge dans l’univers sonore de vos jeux vidéo. Pour compléter l’expérience, la manette DualSense permet de ressentir tous les effets et les impacts de vos actions en jeu grâce au retour sensoriel dynamique. Ses gâchettes adaptatives immersives et leur niveau de résistance dynamique stimulent, quant à elles, l’impact physique de vos actions lors des jeux.

Vivez l’expérience PS5 au meilleur prix avec MediaMarkt

C’est l’astuce du moment pour obtenir la PS5 : achetez-la en pack ! En ce moment, la PS5 est plus souvent disponible sous ce format. Cela permet aux fans de gaming de profiter en plus soit d’accessoires, soit des meilleurs jeux vidéo à des prix très intéressants. Le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose en ce moment un pack incluant la PS5 édition numérique, 2 manettes DualSense, 1 casque gamer sans fil PS5 Pulse 3D et un abonnement de 12 mois à PS5 Plus. Ce pack complet est affiché au prix canon de 669,97 € ! Profitez-en vite, il n’y en aura pas pour tout le monde. Autre bon plan PlayStation 5, le jeu tant attendu « Hogwarts Legacy » est vendu actuellement en promotion chez Fnac.