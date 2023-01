Soldes d’hiver : dernier jour pour profiter de plus de 700€ d’économies sur cette TV Samsung NeoQLED avec Coolblue !

Regardez la télévision comme au cinéma avec la Samsung NeoQLED

Vous rêvez de créer un home cinéma dans votre salon ? Nous avons la télévision parfaite pour vous : la Samsung NeoQLED. Avec son écran LED 55 pouces de qualité 4K, la télévision Samsung NeoQLED vous offre des images d’une qualité exceptionnelle. L’écran se compose de milliards de LED qui s’allument et s’atténuent individuellement. Associés à sa capacité HDR et à sa dalle de 10 bits, la télévision Samsung NeoQLED vous propose des images aux contrastes époustouflants. Grâce à la puissance de son processeur Neo AL Quantum 4K, vous pourrez visionner vos films préférés avec des images de haute qualité, même les vieilles images tournées en SD seront sublimées. La télévision Samsung NeoQLED est équipée de 6 haut-parleurs Dolby Atmos de 60W. Ils offrent au spectateur une expérience sonore inédite en projetant le son au plafond. De quoi vous faire vivre l’action et vous immerger dans vos films et séries préférées.

Le prix de la télévision Samsung NeoQLED est en chute libre avec Coolblue

La période des soldes est idéale pour acheter une télévision au meilleur prix. Le spécialiste du high-tech Coolblue propose actuellement la télévision Samsung NeoQLED 55 pouces à 1111 € au lieu de 1899 €. Cela vous permet d’économiser près de 800 €. En plus de vous offrir une expérience cinéma au cœur de votre salon, la télévision Samsung NeoQLED est fonctionnelle. Cette smart TV fonctionne sous le système d’exploitation Smart TV Tizen. Il vous permet d’accéder très facilement à vos applications préférées : Netflix, Disney+, YouTube ou encore Amazon Prime Vidéo. Pour l’achat de la télévision Samsung NeoQLED, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ d’une valeur de 20,97 €. Il est temps de craquer, les soldes d’hiver se terminent ce soir.