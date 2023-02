Soldes d’hiver : le Samsung Galaxy S20 est vendu à moins de 450 euros sur Fnac, dernier jour profiter de cette offre irrésistible !

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy S20 Fan Edition ?

Votre smartphone commence à faiblir ou vous souhaitez simplement changer pour une meilleure qualité ? Optez pour le Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon, le S20 Fan Edition est capable d’exécuter toutes vos applications et médias, même les plus lourds pour vous offrir une expérience de navigation la plus fluide possible. Avec son écran de 6,5” et sa résolution de 2400 x 1080 pixels, profitez d’une qualité visuelle sans précédent pour apprécier les moindres détails de vos films et séries préférés. Côté photo, le S20 embarque un triple capteur de 12 mégapixels pour des clichés dignes d’un professionnel. Grâce à son capteur avec zoom hybride x3 de 8 mégapixels, vous pourrez capturer des photos nettes et lumineuses même lorsque vous zoomez, sans perdre en qualité. Avec ses fonctionnalités comme la stabilisation optique, le cadrage professionnel intelligent, l’autofocus ou encore le contrôle par mouvement, vous êtes sûre de toujours prendre des photos ultra-nets en toute circonstance. Côté autonomie, le Samsung Galaxy S20 embarque une batterie de 4500 mAh pour vous suivre toute la journée, et plus encore !

Soldes Fnac : -32% d’économie sur le Samsung Galaxy S22 Fan Edition !

Vous souhaitez profiter des soldes d’hiver pour changer de téléphone portable ? Vous êtes au bon endroit. Profitez des soldes Fnac pour vous offrir toute la qualité et les performances du Samsung Galaxy S20 Fan Edition 6,5” Double SIM 5G 128 Go au prix inédit de 449€ au lieu de 659€, soit une remise exceptionnelle de -32%. Ce smartphone est disponible en bleu, rouge, blanc, violet, vert ou orange, à vous de faire votre choix. N’attendez plus et commandez votre nouveau smartphone Samsung à petit prix en profitant de cette offre exceptionnelle Fnac, avant rupture de stock !