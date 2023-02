Soldes Samsung : dernier jour pour se procurer les Galaxy Buds Pro à moins de 90 euros avec Krëfel !

Écoutez de la musique en toute liberté avec les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro

Designs, compacts et performants, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro ont tout pour plaire, même leur petit prix ! Avec eux, vous pourrez enfin écouter de la musique ou vos podcasts préférés en profitant d’un son immersif grâce à leurs grands haut-parleurs à 2 voies, équipés d’un woofer de 11mm et d’un tweeter de 6,5mm. Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont dotés de la technologie audio spatiale en 3 dimensions pour vous offrir une qualité audio comme au cinéma. Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont parfaits pour le sport. Ils s’adaptent parfaitement à votre oreille grâce aux différentes tailles d’embouts en silicone. Ils disposent également de l’indice IPX7 qui les rend résistants à la pluie et à la transpiration. Avec la Galaxy Bud Widget, vous pouvez vérifier facilement l’état de la batterie, mais aussi de contrôler en toute simplicité le mode réduction de bruit pour limiter les bruits ambiants. Enfin, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro ne vous lâcheront jamais. Ils disposent d’une autonomie de 8 heures en charge complète, et jusqu’à 28 heures avec leur boîtier de recharge.

Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont à moins de 90 € avec Krëfel

Vous êtes séduits par les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro ? Vous allez être conquis par leur prix. Krëfel les propose actuellement à 89 € au lieu de 105,25 €, soit 15% de remise. Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont d’une excellente qualité et ont vraiment tout pour plaire. Ils ont même un petit truc en plus par rapport à leurs concurrents. En cas de perte, vous pouvez les retrouver facilement grâce au SmartThings Find Service. Il vous permet de les voir sur une carte, même si ils sont hors ligne. S’ils sont à proximité, vous pouvez leur faire émettre un bip avec votre smartphone. Qu’attendez-vous pour craquer ? Des écouteurs sans fil avec un tel rapport qualité-prix, c’est rare !