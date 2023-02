Offre exceptionnelle : économisez 28% sur le prix du Google Pixel 6a, en ce moment chez Amazon !

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 6a ?

Bien plus qu’un simple téléphone, le Google Pixel 6a est un véritable concentré de puissance. Doté du premier processeur conçu par Google pour le Pixel, le Google Tensor, ce smartphone haut de gamme vous assure une rapidité sans précédent, des performances hors du commun et une sécurité irréprochable. Cette alliance entre la vitesse et la réactivité permet au Pixel d’exécuter vos applications et médias en un éclair pour une expérience de navigation ultra-fluide. D’un point de vue sécurité, le processeur s’associe à la puce Titan M2TM pour protéger votre téléphone et votre vie privée. Parce que l’autonomie d’un smartphone est un critère plus qu’important, le Google Pixel peut vous accompagner jusqu’à 24 heures grâce à sa batterie adaptative qui s’ajuste à votre utilisation pour continuer à utiliser vos applications favorites et mettre en arrière-plan celles que vous utilisez le moins. De plus, le Pixel 6a embarque une recharge ultra-rapide pour le recharger en quelques minutes. Côté photo, le Google Pixel 6a vous offre toutes les fonctionnalités nécessaires (Anti-flou, Real Tone, Gomme magique…) pour capturer des portraits d’une netteté incroyable.

