Galaxy S23 : journée officielle de la sortie du nouveau fleuron de Samsung, découvrez dans cet article les dernières informations sur les smartphones tant attendus

Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra : la nouvelle génération de smartphones Samsung

Plus que quelques heures avant de tout savoir sur les nouveaux smartphones du fabricant sud-coréen Samsung. Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra vont être présentés ce soir lors de l’événement de lancement Galaxy Unpacked organisé traditionnellement par Samsung tous les ans en février. En attendant leur présentation officielle, nous avons réussi à obtenir quelques informations concernant cette nouvelle génération de smartphones Samsung. Le design des Galaxy S23 devrait légèrement évoluer. Les Galaxy S23 et S23 Plus devraient être légèrement plus longs et plus larges que les Galaxy S22 et S22 Plus. Leurs 3 caméras devraient également ressortir de la coque arrière en 3 ilots distincts. Le coque du Galaxy S23 Ultra devrait avoir un châssis plus carré et un écran moins incurvé que celui de son prédécesseur. Le stylet S Pen y restera intégré. Le design des Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ne vont donc pas subir de gros changements. Comme pour la gamme des Galaxy S22, l’écran des Galaxy S23 et S23 Plus sera un écran Dynamic Amoled 2x compatible HDR10+, respectivement de 6,1 pouces et de 6,6 pouces. Le Galaxy S23 Ultra serait doté d’un écran 6,8 pouces LTPO 2.0. Les 3 smartphones seront certifiés IP68, résistants à l’eau et à la poussière. Ils seront disponibles en 4 coloris : Phantom Black, Botanic Green, Misty Lila et Cotton Flower.

