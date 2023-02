Saint-Valentin : bénéficiez de 20% de remise sur ces parfums emblématiques pour elle et lui avec Ici Paris XL

Offrir un parfum est toujours une bonne idée pour fêter la Saint-Valentin. Lorsqu’on tombe amoureux, on est souvent séduit par l’odeur et le parfum de l’élu de notre cœur. C’est l’essence même de l’amour. Alors quoi de mieux que d’offrir à son amoureuse ou à son amoureux un symbole de l’amour ? Pour la Saint-Valentin, la parfumerie Ici Paris XL vous offre 20% de remise sur une sélection de parfums emblématiques pour elle et lui . Parmi eux, retrouvez les célèbres parfums d’Yves Saint Laurent, de Paco Rabanne, d’Hugo Boss, de Jean-Paul Gaultier, d’Armani, de Lancôme, de Givenchy, de Valentino ou encore d’Hermès.

Parfum iconique de Lancôme, La vie est belle est une eau de parfum très féminine. Elle symbolise le bonheur et la liberté avec ses notes de poire, de mûre, d’iris, de fleur d’oranger et de jasmin, sur un fond de patchouli très sensuel. Ici Paris XL propose le flacon de 30ml d’eau de parfum La vie est belle de Lancôme à 54 € au lieu de 67,50 €.

Si de Giorgio Armani

L’eau de parfum Si est la référence chic et féminine d’Armani. Ce parfum a été créé pour une femme moderne, forte, féminine, charismatique et indépendante. Si est un parfum chaleureux et intense avec ses notes de cassis, de chypre moderne et de musc de bois blond. Ici Paris XL propose le flacon de 30ml d’eau de parfum Si de Giorgio Armani à 52,40 € au lieu de 65,50 €.

Notre sélection de parfums pour hommes à (s’)offrir à la Saint-Valentin

L’homme d’Yves Saint Laurent

Cette eau de toilette est virile et sensuelle avec son irrésistible odeur boisée et ses notes de violette, de poivre blanc et de bergamote. Ici Paris XL propose le flacon de 60ml d’eau de toilette L’Homme d’Yves Saint Laurent à 59,92 € au lieu de 74,90 €.

Bottled d’Hugo Boss

Grand classique d’Hugo Boss, Bottled est une eau de toilette contemporaine. Elle est parfaite pour les hommes déterminés et ambitieux avec ses notes chaudes de pommes et ses notes de fond boisées résolument masculines avec le bois de santal, le cèdre et le vétiver. Ici Paris XL propose le flacon de 50ml de l’eau de toilette Bottled d’Hugo Boss à 60,72 € au lieu de 75,90 €.

