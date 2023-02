Passez des nuits de rêve avec le meilleur matelas jamais créé vendu en ce moment à moitié prix sur l’e-shop Emma

Prenez soin de votre santé avec le matelas hybride Premium d’Emma Matelas

La marque Emma Matelas n’est plus à présenter. En quelques années, elle est devenue une référence sur le marché de la literie. Elle est reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses matelas, notamment le matelas à mémoire de forme Emma Original et le matelas hybride à ressorts ensachés, primé par l’UFC Que Choisir en France. Emma Matelas a décidé d’aller encore plus loin en créant le matelas hybride Premium, l’un des meilleurs matelas jamais créés. Le matelas hybride Premium a été conçu avec des scientifiques. Il est doté de 7 couches ultra-respirantes pour vous offrir un confort optimal, un sommeil de qualité et prendre soin de votre dos. Chaque couche du matelas hybride Premium a une fonction précise. La mousse ultra dry régule votre température. La mousse Airgocell apporte douceur et confort. La couche de micro-ressorts repartit harmonieusement le poids de votre corps, tandis que la couche de mousse infusée de graphite permet de réguler sa température. Enfin, les deux couches de mousse HRX alignent votre colonne vertébrale et soutiennent votre dos, tandis que les ressorts ensachés amortissent vos mouvements. De nombreuses innovations au service de votre sommeil et de votre santé.

Le prix du matelas hybride Premium est en chute libre avec Emma Matelas

Votre quête du matelas parfait s’arrête là ! Le matelas hybride Premium a vraiment tout pour plaire. Il est innovant et conçu avec des matières certifiées Oeko-Tex. Les avis sont unanimes quant à sa qualité. Il est noté 4,3 étoiles sur Truspilot. Emma Matelas propose actuellement le matelas hybride Premium à -50% de réduction. Le format 1 personne, 90x200cm est à 574,50 € au lieu de 1149 €. Le format 2 personnes, 160x200cm est à 1149,50 € au lieu de 2299 €. De nombreuses autres dimensions sont disponibles, du format 80x200 cm au format 180x200cm. Emma Matelas propose aussi des oreillers, des surmatelas, ainsi que des lits et des sommiers et des canapés convertibles. N’hésitez plus ! En plus, avec Emma Matelas, vous avez la possibilité de payer en 3 fois par carte bancaire.