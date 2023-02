Dolce Gusto : réveillez-vous en douceur avec la mchine à café Piccolo XS vendue à moins de 80 euros en ce moment sur Amazon

Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS: petite mais costaud

Que vous soyez un amateur de café ou non, vous allez être séduit par la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS. Son design moderne, ses courbes arrondies et son format compact en font presque un objet de décoration pour votre cuisine. En plus, elle prépare de délicieux cafés aux arômes intenses. Grâce à son système à haute pression unique, la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS prépare des cafés de qualité professionnelle, recouverts d’une crema onctueuse et délicate. Avec cette machine à dosettes, vous pouvez préparer facilement des espressos, des lungos, des cappuccinos et autres lattes macchiatos. Vous avez le choix entre plus de 30 créations différentes. Du café évidemment, mais aussi du chocolat chaud, du thé et des boissons froides. A chaque capsule sa boisson ! Les capsules Dolce Gusto sont conçues en aluminium. Elles préservent la fraicheur du café et de toutes vos boissons préférées.

Amazon fait baisser le prix de la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS

Mettez au placard votre cafetière à filtre ! Une fois que vous aurez essayé la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS, vous ne pourrez plus revenir au café moulu. La machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS est vraiment différente de ses concurrentes. En plus de vous offrir des tasses de café aux arômes intenses, elle vous permet de faire plaisir à toute la famille avec une large gamme de boissons. Amazon la propose actuellement à 76,53 € au lieu de 89,99 €, soit 15% de remise. En plus, avec Amazon vous pouvez la payer en 4 fois sans frais, soit des mensualités de 19,13 €. Profitez-en vite, les stocks sont très limités !