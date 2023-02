Bon plan : ce smartphone Samsung à moins de 300 euros en promotion fait l’unanimité sur MediaMarkt

Samsung Galaxy A33 : le smartphone parfait pour débuter

Si vous souhaitez acheter un smartphone pour équiper votre enfant, ne cherchez pas plus loin. Orientez-vous sans hésiter vers le Samsung Galaxy A33. Il a de nombreux atouts, et présente un très bon rapport qualité-prix. Le Samsung Galaxy A33 est doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution de 2400x1800 pixels. Il est également équipé d’un processeur 5 nm Octa-core très puissant et performant. Il permet au Samsung Galaxy A33 de passer d’une application à une autre en toute fluidité. Que vous aimiez jouer, regarder des vidéos en streaming ou encore scroller sur les réseaux sociaux, son écran super fluide de 90 Hz vous suivra aisément dans toutes vos actions. Le Samsung Galaxy A33 dispose de 4 caméras à l’arrière : une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra wide de 8 mégapixels, une macro caméra de 5 mpx et une depth caméra de 2 mégapixels. A l’avant, réussissez toujours vos selfies avec sa caméra de 13 mégapixels. Avec le Samsung Galaxy A33, vos photos seront toujours réussies. Photo Remaster les améliore automatiquement. Avec le mode fun qui vous propose de nombreux filtres SnapChat très sympa, vous pourrez partager avec vos amis des photos super funs. Enfin, aucun souci pour conserver tous vos souvenirs. Le Samsung Galaxy A33 dispose d’une mémoire de 128 GB. Vous avez également la possibilité d’y ajouter une carte mémoire micro SD pouvant aller jusqu’à 1 To.

Galaxy A33 : la performance Samsung au meilleur prix

Le Samsung Galaxy A33 a vraiment tout pour plaire. Il est certifié IP67. Il est donc résistant aux éclaboussures, aux chutes et à la poussière. Sa batterie de 5000 mAh lui offre 2 jours d’autonomie. Il ne vous lâchera jamais ! Enfin, pour ne rien gâcher, le Samsung Galaxy A33 est très élégant avec sa finition mate. Il est disponible en bleu, noir, blanc ou pêche. Le spécialiste du high-tech MediaMarkt propose actuellement le Samsung Galaxy A33 au super prix de 299 € au lieu de 329 €, ce qui vous permet d’économiser 30 €. Laissez-vous tenter, le Samsung Galaxy A33 a reçu 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 650 avis.