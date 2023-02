Emma Matelas : économisez plus de 900€ sur le matelas hybride Premium, le plus confortable jamais créé

Matelas hybride Premium : le plus confortable jamais créé

Votre matelas a déjà quelques années mais vous hésitez à le changer ? C’est vrai qu’acheter un matelas, surtout un matelas de bonne qualité, représente un coût important dans un budget. La qualité de votre matelas est pourtant essentielle pour avoir un sommeil de qualité. Rappelez-vous que le sommeil est indispensable pour vivre longtemps et en bonne santé. Avec une bonne alimentation, le sommeil est le pilier d’une vie en forme. Alors un conseil, ne lésinez pas sur la qualité de votre matelas. Depuis quelques années, la marque Emma Matelas est arrivée sur le marché de la literie haut de gamme. Après avoir connu un succès incroyable avec son matelas à mémoire de forme Emma Original et avec son matelas hybride à ressorts ensachés, le plus primé en Europe, Emma Matelas a décidé d’aller encore plus loin dans la recherche du confort, en créant le matelas hybride Premium. Le matelas hybride Premium a été conçu avec des scientifiques. Il est doté de 7 couches ultra-respirantes, pour vous offrir un confort optimal. La mousse ultra dry et la mousse infusée de graphite régulent la température de votre corps tandis que la mousse Airgocell, innovation Emma Matelas, apporte douceur et confort. La couche de micro-ressorts repartit le poids du corps sur le matelas, et la couche de ressorts ensachés amortit vos mouvements. Enfin, les 2 couches de mousse HXR alignent votre colonne vertébrale et soutiennent votre dos. Avec le matelas hybride Premium, vous pouvez dire adieu au mal de dos et bonjour à de bonnes nuits de sommeil reposantes.

→ A lire aussi : Comment bien choisir son matelas ?