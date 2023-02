Vente flash : le prix de l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 passe sous la barre de 450 € avec Amazon

Lenovo IdeaPad 3 : un ordinateur portable aux performances illimitées

Le PC portable Lenovo IdeaPad 3 est l’ordinateur parfait pour vous accompagner au travail, en cours ou dans vos activités personnelles. Doté du processeur Intel Core de 11ème génération, il est rapide et puissant. Combiné avec la qualité visuelle du circuit graphique Intel UHD Graphics, il vous offre une expérience simple et fluide. Même les applications et les jeux vidéo les plus exigeants ne lui résistent pas. Pour vous accompagner tout au long de la journée, sans jamais surchauffer, le Lenovo IdeaPad 3 est équipé d’une fonction de refroidissement mécanique et intelligente. Elle maintient le processeur au frais et en assure un fonctionnement optimal en permanence. Le Levono IdeaPad 3 est parfait pour regarder vos séries et films préférés. Avec ses doubles haut-parleurs stéréo intégrés, vous profitez d’un son Dolby Audio. Son écran 15,6 pouces Full HD, quant à lui, vous offre l’un des plus grands espaces d’affichage de sa catégorie. Pour parfaire le tout, l’écran du Lenovo IdeaPad 3 est doté du mode Eye Care, qui réduit la fatigue oculaire liée à la lumière bleue. Il dispose également d’un clavier AZERTY rétro-éclairé, parfait pour travailler de jour comme de nuit.

Amazon fait chuter le prix du Lenovo IdeaPad 3

Le Lenovo IdeaPad 3 est idéal pour effectuer vos tâches quotidiennes sans peine avec sa mémoire RAM de 8 Go, extensible jusqu’à 12 Go. Il dispose également d’un espace de stockage de 512 Go extensible jusqu’à 1 TB. Vous avez largement de quoi conserver vos logiciels, votre système d’exploitation et tous vos fichiers personnels. Pour vous faciliter la vie et vous accompagner dans toutes vos activités, il est doté d’un lecteur de carte SD, de 2 ports USB-A, d’un port HDMI et d’un port USB-C. Il fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11 Home. Vous êtes conquis par la qualité et les performances du Lenovo IdeaPad 3 ? Son prix va vous convaincre. Amazon le propose actuellement à 449 € au lieu de 664,84 €, soit 32% de remise. Avec Amazon, vous avez la possibilité de payer en 4 fois et la livraison est gratuite. Dépêchez-vous d’en profiter. Il s’agit d’une vente flash !