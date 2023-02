Nintendo Switch : le prix du modèle OLED est en chute libre chez cet e-commerçant !

Nintendo Switch OLED : une expérience de jeu plus intense

Nintendo a upgradé la très populaire console de jeu Nintendo Switch en proposant des améliorations qui font la différence. La Nintendo Switch modèle OLED est disponible depuis octobre dernier. Ses dimensions sont proches du modèle classique. La grosse différence vient de l’écran, plus grand et plus qualitatif. La Nintendo Switch modèle OLED est dotée d’un écran OLED de 7 pouces. Il offre aux joueurs des graphismes aux couleurs plus intenses et aux contrastes plus élevés. La Nintendo Switch modèle OLED est désormais équipée d’un large support intégré à la console de jeu. Il offre plus de stabilité en mode table, ainsi que plusieurs angles d’inclinaison pour bien voir l’écran dans toutes les positions. Nintendo a également amélioré le son de la Nintendo Switch modèle OLED en boostant ses haut-parleurs intégrés. Avec la Nintendo Switch modèle OLED, vous profitez de 3 modes de jeux différents. Le mode portable permet de jouer seul, ou en réseau local ou en ligne. Le mode sur table est idéal pour partager des moments de convivialité avec vos amis où que vous soyez. Enfin, le mode téléviseur permet d’utiliser la Nintendo Switch modèle OLED comme une console de jeu classique. Pour cela, vous n’avez qu’à placer la Nintendo Switch modèle OLED sur sa nouvelle station d’accueil. Le port LAN intégré permet de vous connecter facilement à votre télévision.

