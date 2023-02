Bon plan : on a trouvé pour vous la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima au meilleur prix avec MediaMarkt

Préparez-vous les meilleurs lattes avec la Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution

Vous souhaitez avoir une machine à café qui vous prépare d’excellents expressos mais aussi de délicieux cafés au lait ? La machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution est faite pour vous. Avec elle, vous préparez en toute simplicité des espressos, des espressos macchiatos, des cappuccinos ou encore des lattes macchiatos. Très facile d’utilisation, une pression sur un bouton suffit à vous préparer de délicieuses spécialités lactées. La machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution est dotée d’un réservoir de lait automatisé. Au moment de vous préparer un café latte, vous le remplissez de la quantité de lait indiquée et le tour est joué. L’émulsion de lait se fait alors automatiquement grâce au système Rapid Capuccino. Elle vous délivre une mousse de lait onctueuse et savoureuse. Astucieux, son couvercle automatisé vous permet de remplir le réservoir de lait facilement entre deux préparations. Vous l’aurez compris, pas de gâchis avec la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution. Pour ne rien gâcher, cette machine à café, parfaite pour les amoureux de boissons lactées, est aussi respectueuse de l’environnement. Fabriquée en Italie, elle est conçue à partir de 30% de plastique recyclé. Elle fonctionne avec des capsules Nespresso, fabriquées en aluminium recyclé et recyclable par Nespresso.

MediaMarkt propose la Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution au meilleur prix

Vous êtes séduit par les fonctionnalités et les nombreuses recettes de la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution ? Son design va vous convaincre de l’acheter. Elle est en effet très élégante avec sa couleur blanche et ses finitions mates et brillantes. Elle trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Le prix de la machine à café Nespresso De'Longhi Lattissima One Evolution est de 249 € sur le site de Nespresso. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager MediaMarkt la propose au prix canon de 209,99 €. Cela vous permet de réaliser près de 40 € d’économies. A ce prix-là, n’hésitez plus et foncez l’acheter. Si vous commandez avant 22h, vous êtes livré gratuitement dès demain.