Apple : le prix de l’iPhone 11 passe sous la barre des 450 € avec Vanden Borre grâce à cette astuce

iPhone 11 : un smartphone performant à petit prix

Plus commercialisé par Apple, l’iPhone 11 est encore vendu par des spécialistes du high-tech et par les plateformes spécialisées dans le reconditionnement. On comprend pourquoi. L’iPhone 11 a encore tout d’un grand et n’a rien à envier à ses successeurs. Aujourd’hui, c’est l’un smartphone qui présente l’un des meilleurs rapport-qualité prix. Doté d’une puce A13 Bionic, l’iPhone 11 est très performant. Son utilisation est fluide que vous soyez en train de jouer à un jeu vidéo, de regarder des vidéos en streaming ou encore de scroller sur les réseaux sociaux. Avec lui, vous passez d’une application à une autre en toute simplicité. Son écran Retina de 6,1 pouces vous offre des images d’une qualité exceptionnelle, ainsi qu’un confort de lecture absolu quelle que soit la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes amateur de photos et de vidéos ? Vous allez être conquis par les performances de l’iPhone 11. Son double appareil-photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 mégapixels vous permet de prendre des photos dignes d’un professionnel. Vos selfies seront également parfaits grâce à sa caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels. L’iPhone 11 est doté d’une batterie de 3310 mAh. Avec ses 10h d’autonomie en lecture vidéo (et jusqu’à 2 jours pour une utilisation classique), il ne vous lâchera jamais. Vous pourrez l’emporter partout sans craindre de l'abîmer. Il est certifié IP68. La poussière, l’eau et les rayures ne lui font pas peur.

Où trouver l’iPhone 11 64 GB au meilleur prix ?

Avec l’iPhone 11 64 GB, vous profitez de l’excellence d’Apple sans y mettre le prix fort. Vendu habituellement plus de 500 €, Vanden Borre propose en ce moment l’iPhone 11 64 GB reconditionné comme neuf au prix de 438 €. Cet iPhone a été reconditionné par le spécialiste Remarketed et dispose d’une garantie de 2 ans. Acheter un smartphone reconditionné est une vraie opportunité pour faire des économies comme nous vous l’expliquions dans cet article. Un conseil, dépêchez-vous si vous voulez profiter de ce très bon plan, les stocks sont très limités ! Il n’en reste plus que 5 disponibles.