Saint Valentin : faites plaisir à l’élu(e) de votre cœur et profitez de remises allant jusqu’à -25% sur une sélection de parfums avec Look Fantastic

Cadeau classique et indémodable, offrir du parfum à la Saint Valentin est toujours une bonne idée. Cette attention très personnelle est une belle manière de célébrer son amour et de dire « je t’aime » à l’élu(e) de son cœur. Look Fantastic vous accompagne dans l’organisation d’un 14 février parfait en vous proposant les meilleures promotions. Le parfumeur vous offre jusqu’à -25% de remise sur plus de 400 fragrances . Que vous aimiez les senteurs boisées, épicées ou fruitées, vous trouverez forcément le parfum idéal pour votre amoureuse ou pour votre amoureux parmi les grands créateurs de parfums Versace, Marc Jacobs, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaulthier, Tom Ford, Lancôme, Yves Saint Laurent et bien d’autres.

Black Opium d’Yves Saint Laurent

Dès le flacon, noir scintillant, on ressent la sensualité du parfum Black Opium d’Yves Saint Laurent. Captivant et envoutant, Black Opium s’ouvre sur des notes de poires et de mandarine. Elles se mêlent à la sensualité de la vanille, de la fleur d’oranger et des fleurs blanches. En notes de fond, le café noir, le bois de cèdre et le patchouli apportent de la force et de la féminité. Look Fantastic propose les 30 ml d’eau de parfum Black Opium d’Yves Saint Laurent à 54,95 € au lieu de 68,45 €, soit 13,50 € d’économies.

Eros for Men de Versace

Cette eau de toilette fraiche est inspirée du Dieu grec de l’amour, Eros. Ses notes acidulées de feuilles de menthe, de citron et de pomme verte apportent de la fraicheur, tandis que la fève tonka, le géranium et l’ambroxan mêlés au vétiver, à la vanille douce, et au bois de cèdre amènent de la sensualité. Eros for Men éveille tous vos sens. C’est définitivement le parfum de l’amour. Look Fantastic propose les 100ml d’eau de toilette Eros for Men de Versace à 69,95 € au lieu de 81,45 €, soit une économie de 11,50 €.

I want Choo de Jimmy Choo

L’eau de parfum I want Choo de Jimmy Choo est logée dans un superbe flacon bijou or et rose. Ce parfum floriental est une ode à la femme glamour avec ses notes de mandarine et de pêche, son cœur de vanille et de lycoris rouge se mêlant aux notes de fond de jasmin sambac. I want Choo de Jimmy Choo est un parfum hypnotique et sensuel. Look Fantastic propose les 40ml d’eau de parfum I want Choo de Jimmy Choo à 43,95 € au lieu de 54,95 €, soit une économie de 11 €.

