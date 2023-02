Vente Flash : 44% de remise sur la machine à café L’Or Barista Sublime avec Amazon, ce bon plan la fait passer à moins de 60 euros !

Machine à café L’Or Barista Sublime de Philips : un café digne d’un barista

Vous rêvez de dire adieu à votre cafetière à filtre pour passer à une machine à café en dosettes ? Vous souhaitez avant tout une machine à café fonctionnelle, très facile à utiliser ? Ne cherchez plus. La machine à café L’Or Barista Sublime de Philips est faite pour vous. Cette machine à expresso fonctionne avec des capsules L’Or Espresso, L’Or Barista ou encore avec des capsules Nespresso. Avec elle, préparer un café aux arômes intenses est un jeu d’enfant. Une simple pression sur un bouton vous délivre des cafés parfaits, recouverts d’une crema savoureuse et oncteuse grâce à ses 19 bars de pression. Avec la machine à café L’Or Barista Sublime de Philips, vous préparez des espressos, des doubles-espressos, des ristrettos ou encore des lungos. La machine à café L’Or Barista Sublime de Philips s’adapte à toutes vos envies, que vous souhaitiez déguster votre café dans une tasse à café ou dans un mug, que vous ayez envie d’un café serré de 25ml ou d’un café long de 270 ml. Avec elle, vous pouvez même faire couler 2 expressos en même temps. Avec son design compact et son colori blanc satiné très élégant, la machine à café L’Or Barista Sublime de Philips trouvera très facilement sa place dans votre cuisine.

Amazon fait chuter le prix de la machine à café L’Or Barista Sublime de Philips

Que vous soyez amateurs de café ou que vous recherchiez une machine à café pratique, vous allez être conquis par la qualité de la machine à café L’Or Barista Sublime de Philips. En ce moment, Amazon propose une vente flash. La machine à café L’Or Barista Sublime de Philips est affichée à 59,99 € au lieu de 106,64 €. Cela représente une remise de 44% ! La machine à café L’Or Barista Sublime de Philips est une bonne machine à café d’un excellent rapport qualité-prix. En plus, avec Amazon, la livraison est gratuite et vous pouvez payer en 4 fois. Vous n’avez plus aucune raison d’hésiter ! Foncez-vite acheter la machine à café L’Or Barista Sublime de Philips pour profiter tous les jours d’une tasse de café de qualité aux arômes intenses, depuis le confort de votre maison.