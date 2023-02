Dyson peut considérer cet aspirateur balai 2 en 1 en promo à moins de 200 euros comme un concurrent redoutable !

Aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2 : la performance à petit prix

Le marché des aspirateurs balai est désormais bien fourni. Il peut être difficile de s’y retrouver entre les modèles des marques reconnues comme Dyson et des marques moins populaires et pourtant très performantes comme Bosch, Rowenta ou Tineco. En termes de coût, les prix varient énormément. Alors quel modèle choisir quand on veut acheter un aspirateur-balai performant à un prix raisonnable ? Nous avons trouvé pour vous un modèle d’aspirateur balai d’un très bon rapport qualité-prix : le Bosch Flexxo Gen2. L’aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2 est un aspirateur 2 en 1. Il se transforme très facilement en aspirateur main. Avec lui, vous pourrez dire adieu à la poussière et aux miettes. Avec son poids de 3 kilos, vous nettoyez sans effort toute la maison, du sol au plafond. L’aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2 est équipé de plusieurs embouts : une buse de crevasse, une brosse meuble et une buse de rembourrage. Très pratiques, ces accessoires se rangent directement sur l’aspirateur. Vous passez alors facilement d’un embout à l’autre, sans perdre de temps. Avec ses deux niveaux de filtrage, l’aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2 est performant et efficace aussi bien sur les sols durs que sur les tapis. Il dispose de 2 réglages de puissance, une pour les surfaces faciles et une pour les surfaces dures. Côté autonomie, il ne vous lâchera jamais. Grâce à sa batterie Li-ion, il vous offre jusqu’à 55 minutes d’aspiration continue et se recharge complétement en 5 heures.

MediaMarkt casse le prix de l’aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2

L’aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2 a vraiment tout pour plaire. Puissant, il est en plus très hygiénique avec son filtre lavable et sa brosse amovible. Sans parler de son prix. Habituellement vendu 269,99 €, le spécialiste de l’électroménager MediaMarkt propose actuellement l’aspirateur balai Bosch Flexxo Gen2 à seulement 188 €. Cela vous permet d’économiser plus de 80 €. Profitez vite de ce prix mini pour un aspirateur balai de cette qualité. Son efficacité et sa performance sont d’ailleurs reconnus par les clients eux-mêmes. Et n’oubliez pas, avec MediaMarkt, si vous commandez avant 22 heures, vous êtes livrés gratuitement dès le lendemain.