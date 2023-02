iRobot : simplifiez-vous la vie avec l’aspirateur robot Roomba i7+ et économisez 41% sur son prix avec Amazon

Facilitez-vous la vie avec l’aspirateur robot Roomba i7+ d’iRobot

Vous en avez marre de passer l’aspirateur tous les jours pour chasser la poussière, les miettes et les poils d’animaux ? C’est normal ! Pour vous simplifier la vie et vous permettre de gagner du temps pour faire des choses qui vous plaisent, investissez dans un aspirateur robot. En misant sur la marque iRobot, leader sur le marché avec plus de 30 ans d’expertise en robotique, vous ne faites pas d’erreur. Son modèle d’aspirateur robot Roomba i7+ est parfait pour vous aider à garder une maison propre au quotidien. L’aspirateur robot Roomba i7+ est équipé d’un système de nettoyage premium en 3 étapes. Grâce à son aspiration puissante, à sa brosse latérale et à ses 2 extracteurs en caoutchouc multi surfaces, il chasse efficacement la moindre poussière, les plus petites miettes, mais aussi les poils de chiens et de chat. L’aspirateur robot Roomba i7+ connait votre maison par cœur grâce à la cartographie intelligente. Intelligent, il nettoie plus intensément les pièces de vie et les endroits à fort passage comme la cuisine. L’aspirateur robot Roomba i7+ est l’assistant ménage idéal. Il est doté de la technologie Dirt Detect, exclusivité iRobot. Elle cible les zones les plus encrassées pour adapter sa force d’aspiration. Enfin, l’aspirateur robot Roomba i7+ est hygiénique. Son système anti-allergènes piège 99% des pollens et des allergènes et les dirigent vers la base sans les laisser s’échapper dans l’air. Une fois son grand réservoir de 0,4 litre plein, il se vide automatiquement sur la base grâce à son système d’autovidage Clean Base. Pas besoin de vider la base chaque semaine, vous êtes tranquille jusqu’à 60 jours !

Le prix de l’aspirateur robot Roomba i7+ passe sous la barre des 550 € avec Amazon

Vous êtes séduits par les performances et les fonctionnalités de l’aspirateur robot Roomba i7+ ? Vous allez également être conquis par son prix. Habituellement vendu 929 €, le géant du e-commerce Amazon le propose actuellement à 549,99 €, soit 41% de remise. Cela vous permet d’économiser 380 €. Bon plan, avec Amazon vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 137,50 € par mois. C’est le moment de craquer pour l’aspirateur robot Roomba i7+, l’une des meilleures références du marché à un rapport qualité-prix canon !